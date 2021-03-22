Вильнюс, , 12:35 — REGNUM Президент Литвы Гитанас Науседа публично прошел вакцинацию от COVID-19 с использованием препарата британо-шведской компании AstraZeneca для того, чтобы повысить доверие к данному препарату. Видеозапись прохождения вакцинации литовским лидером 22 марта размещена на его странице в соцсети Facebook.

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«У меня не возникают сомнения в отношении научных и уполномоченных организаций, которые очень компетентно оценивают все вакцины», — сказал Науседа журналистам после того, как ему поставили прививку препаратом компании AstraZeneca.

Также он подчеркнул, что считает все четыре подтвержденные для использования в прибалтийской республике вакцины надежными и призвал граждан страны пройти вакцинацию от COVID-19 любым из этих препаратов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на территории Норвегии скончались двое человек после прохождения вакцинации от COVID-19 препаратом британо-шведской компании AstraZeneca.