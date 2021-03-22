Петрозаводск, , 12:35 — REGNUM В Республике Карелия от коронавируса первым компонентом вакцины «Спутник V» привились 32,3 тыс. жителей; чуть более 22,9 тыс. человек сделали уже вторую прививку. Об этом 22 марта сообщил министр здравоохранения региона Михаил Охлопков.

Вакцина «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник V") Дарья Драй © ИА REGNUM

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По его словам, всего в республику поступило 33 592 дозы вакцины «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»).

«14 541 житель республики старше 60 лет также привились. По этому показателю Республика Карелия остаётся лучшей в Северо-Западном Федеральном округе», — уточнил он.

Отметим, региональные власти планируют привить 60% населения республики, это около 368 438 тыс. человек. Таким образом, в настоящий момент привито 8,77% от запланированного числа жителей.

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