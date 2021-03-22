Москва, , 12:53 — REGNUM К лету в России могут подорожать одежда, обувь и аксессуары. В том числе — из-за роста цен на материалы, пишет 22 марта газета «Коммерсантъ» со ссылкой на ритейлеров, работающих на рынке моды.

Отмечается, что вырос в цене хлопок, а также сырьё для «экокожи», стелек и подошв. Увеличились издержки на логистику, расходы на увеличение фонда оплаты труда. Эксперты ожидают постепенной индексации цен.

Руководитель трансформации в России Marc O’Polo AG София Кофманн рассказала, что хлопок стал стоить на 20−35% дороже, а значит изделия из него подорожают на 20−30%. Она предполагает, что цены на коллекции российских брендов вырастут уже летом.

Гендиректор D’S Damat в РФ Эмиль Орудглу отметил, что ткани, в том числе итальянские, дорожают из-за постоянного колебания курса валют и частичного дефицита.

В Минпромторге РФ подтвердили, что хлопок с начала года стал стоить дороже на 30−35% из-за завышенных инфляционных ожиданий на мировых рынках и роста цен на все биржевые виды сырья. В министерстве отметили, что на российском рынке представлена в основном одежда не из чистого хлопка.

Вместе с тем заместитель гендиректора S. Oliver Shoes Иван Шахин рассказал о подорожании примерно на 20% полиуретана и других материалов из нефтепродуктов. Полиуретан идёт на изготовление «экокожи», стелек и подошв.

Участники рынка утверждают, что будут сдерживать рост цен. В Wildberries и Fashion Consulting Group говорят о постепенном повышении. В Минпромторге полагают, что ритейлеры будут демпфировать цены, так как в противном случае они растеряют потребителей.