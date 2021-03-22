Магас, , 12:29 — REGNUM В Ингушетии все еще ощущается острая необходимость в местах в детские дошкольные организации. В очереди на получение путевки в детские сады состоят около 4,5 тыс. детей. Для обеспечения всех их местами необходимо построить не менее 20 детских садов, сообщила заместитель министра образования и науки республики Пятимат Угурчиева.

По ее словам, в 2021 году в Ингушетии будет начато строительство 13 детских дошкольных учреждений. Для этого регион намерен стать участником национального проекта «Демография» и ряда других федеральных программ.

«Наше ведомство совместно с Минпросвещения России разрабатывает комплекс мер, направленных на ликвидацию очередности, в рамках которых мы рассчитываем на выделение дополнительных денежных средств для строительства еще более десяти дошкольных образовательных учреждений», — приводит слова Угурчиевой ТАСС.

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