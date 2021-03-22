Сеул, , 12:37 — REGNUM Южная Корея будет стремиться к расширению сотрудничества в сфере безопасности с Японией. Об этом сообщил министр обороны Южной Кореи Со Ука в интервью Bloomberg TV.

Представитель Южной Кореи назвал связи в сфере безопасности с Токио «ценным активом», а также подчеркнул необходимость их поддерживания.

Напомним, что в ходе недавнего визита госсекретаря США и главы Пентагона в Южную Корею, представили США подчеркнули важность трехстороннего сотрудничества между Сеулом, Вашингтоном и Токио.

Эксперты предполагают, что Вашингтон поспособствовал снижению напряжённости между Южной Кореей и Японией.