Тюмень, , 12:27 — REGNUM В Тюменской области за сутки выявлен 71 случай заражения коронавирусом. Об этом 22 марта сообщает региональный оперативный штаб.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: альтернативы вакцинации нет — все новости»

Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 74 случая.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 22 марта коронавирусом заразился 33 031 человек. Выздоровели 31 095 человек, скончались 349 пациентов с COVID-19.