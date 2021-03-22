Красногорск, , 12:53 — REGNUM К маю общественные территории в Подмосковье должны быть приведены в порядок. Соответствующее поручение 22 марта дал губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании правительства региона.

«Очень важно, чтобы каждая территория к маю радовала глаз», — заявил губернатор.

Глава региона поручил, чтобы каждый инцидент, и жалоба, обращение жителей относительно благоустройства были максимально оперативно рассмотрены и решены.

«Прошу всех на местах к теме благоустройства относиться предельно внимательно», — отметил глава Подмосковья.

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