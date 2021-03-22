Мадрид, , 12:26 — REGNUM Разведывательные службы Испании подозревают, что за кибератакой на сайт Государственной службы трудовой занятости населения страны (SEPE) «может стоять» Россия. Об этом сообщает испанское издание El Confidencial со ссылкой на источники в правительстве страны.

Как отмечает издание, в разведке Испании полагают, что за произошедшей 9 марта кибератаке на сервер службы стоит намерение «дискредитации государственного учреждения» и «порождение недовольства жителей».

При этом никаких доказательств испанское издание не приводит: отмечается, что Россия якобы могла «совершить» такие кибератаки по «политическим и геостратегическим причинам».