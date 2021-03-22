Челябинск, , 12:25 — REGNUM В Челябинской области за 21 марта обнаружили ещё 138 заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

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С начала пандемии в регионе выявили уже 55 437 случаев заражения. Выздоровели уже 48 790 пациентов.

Число больных COVID-19 в очередной раз снизилось. Теперь их насчитывается 4340. Кроме того, 21 марта была подтверждена смерть восьми пациентов с коронавирусом, из них семеро скончались от ковида.