Пенза, , 13:34 — REGNUM В Пензенской области антимонопольная служба проведет проверку по факту картельного сговора в сфере дорожных работ на сумму около 400 млн рублей. Соответствующие меры предпримут по поручению генерального прокурора РФ Игоря Краснова.

Всего по итогам прошлого года генеральной прокуратурой РФ было выявлено более 160 картельных сговоров в наиболее значимых социальных сферах, при реализации нацпроектов, ценообразовании на продукты питания и товары первой необходимости. Внесено свыше 70 представлений, к административной ответственности привлекли 60 человек.

Акты прокурорского реагирования внесены в территориальные подразделения Федеральной антимонопольной службы России и Федеральной службы службы судебных приставов России.

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