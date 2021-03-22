Барнаул, , 12:24 — REGNUM Зарплата работников социальных учреждений Алтайского края вырастет дважды в 2021 году: дополнительно выделено 198 миллионов рублей. Об этом 22 марта сообщает официальный телеграм-канал правительства региона по итогам совещания у губернатора Виктора Томенко.

Как пояснила глава региональной минсоцзащиты Наталья Оськина, это позволит с 1 марта увеличить среднюю заработную плату специалистов управлений социальной защиты, центров занятости, МФЦ на 11%, а с 1 октября проиндексировать зарплату на 4,3% всем работникам учреждений соцзащиты.

Повышение зарплаты позволит доукомплектовать штат сотрудников МФЦ, у которых серьёзно увеличилась нагрузка по обработке обращений граждан и в связи с передачей в МФЦ услуг Пенсионного фонда РФ и налоговой службы.

Напомним, увеличение заработной платы затронет 8,5 тысяч сотрудников социальной отрасли региона.