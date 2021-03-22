Москва, , 12:24 — REGNUM Конечно, очень трогательно, когда такой олигарх, как Олег Дерипаска, заботится о простых российских гражданах. Однако в это верится с большим трудом. Вряд ли олигархов первой волны интересует что-то, кроме личного кармана, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

«Необоснованно занизив ключевую ставку, российские монетарные власти залезли простым гражданам в карман. Процентная ставка перестала покрывать инфляцию.

Рубль перестал быть валютой сбережений. Граждане стали закрывать депозиты, покупая доллар, недвижимость и акции.

Справедливый уровень ключевой ставки Банка России — 6−7%, и чем быстрей ставка окажется в этом коридоре, тем лучше. Заниженная ключевая ставка — это инфляция, девальвация, долларизация экономики и бегство капитала.

Негатива в решении Банка России, в принципе, не видно. Оттока с рынка акций в депозиты пока не будет, дивидендная доходность, например, префов «Сургутнефтегаза» составит 16%, есть и другие бумаги с доходностью намного выше депозитных ставок — «Северсталь».

Понятно, что начался цикл повышения ключевых ставок, к концу 2021 года можно будет увидеть ключевую ставку в диапазоне 5,5−6%. Поэтому уже в ближайшее время рост депозитных ставок составит 0,5−0,75%, кредитных — 0,5−1%.

При этом инфляция будет снижаться. К концу года она упадет до таргета ЦБ в 4% или даже ниже. В данном вопросе экономисты однозначно на стороне Банка России, а не на стороне Олега Дерипаски», — высказал свое. мнение эксперт.

Как сообщало, олигарх первой волны Олег Дерипаска раскритиковал решение Банка России повысить ключевую ставку и назвал его атакой на доходы россиян и прибыль компаний.

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