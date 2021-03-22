22 марта 2021 | Время чтения 3 мин

В оренбургском городе Бугуруслане мать и дочь живут много лет без света и газа. Вся мебель ушла на дрова. В топку ушел деревянный порог дома. За водой вынуждены ходить на колонку. Голодные и замерзшие, они перебиваются случайными заработками. Видео об ужасах жизни семьи появилось в интернете и вызвало широкий резонанс.

Наталья Хомутова, , 13:04 — REGNUM В городе Бугуруслан Оренбургской области 53-летняя женщина и ее дочь живут в аварийном бараке без света и газа уже много лет. Всю мебель семья пустила на дрова. Об этом в рамках проекта «Заброшенная Россия» сообщил блогер Алексей Ушаков, который снял о судьбе этой семьи фильм и опубликовал в интернете.

Входная дверь в барак. Бугуруслан Цитаата из видео на YouTube

Женщины ютятся в одной комнате, мебели в ней нет. Она вся ушла на дрова. Уже разобран деревянный порог дома. Спят на полу, закутавшись в одеяла. Еду готовят на мангале в прихожей. Печку топят, когда найдут дрова. По словам женщин, печка хоть и сильно дымит, но все же греет. За водой приходится ходить на колонку.

«Как выяснилось, жизнь этой семьи перевернулась с ног на голову после смерти главы семейства. По непонятным пока причинам более семи лет назад у них отрезали газ и воду, лишив права на человеческую жизнь! Мама потеряла один глаз и сейчас практически инвалид. Из-за этого на работу её никто не берёт. Дочку уволили несколько лет назад, и сейчас они существуют только на редкие подработки. Находясь внутри, у меня сложилось ощущение, что эта семья проживает в пещере XXI века», — сказал автор фильма.

Барак в городе Бугуруслан Оренбургской области Цитаата из видео на YouTube

Как утверждают мать и дочь, с соседями нет взаимопонимания, более того, соседка выбила ногой глаз 53-летней женщине. Горожане также не помогают. Раньше помощь была от племянников, которые живут в Самаре. Для того чтобы получить еду, приходится подрабатывать, например, на огороде или выносить мусор из домов горожан. Платят иной раз горячим супом, и это уже для женщин счастье.

Мать и дочь признались, что их единственная мечта — выбраться из этого барака: «Из этого ада кромешного нужно выбраться. Нам бы теплую комнату и отмыться, а дальше уже все нормально будет».

За четыре дня фильм о бугурусланской семье набрал более 174 тыс. просмотров. «Раньше это была полноценная семья, я их знал лет 10 назад. Как увидел это видео, даже не поверил и был в большом в ужасе», — оставил комментарий Александр Х.

Подписчики предлагают свою помощь, готовы приютить, обогреть, накормить, дать денег.

«Я пенсионерка из Асекеева, недалеко от Бугуруслана. Живу одна. Дети уже живут отдельно. У них своя семья, Альхамдулиллях! Сегодня же пустила бы к себе. Места всем хватит. Отогрелись, отмылись бы!!!» — отметила одна из подписчиц.

«Какое страшное время сейчас. Как хорошо жили раньше, и в кого превратились. Без войны, а в землянке», — прокомментировала ситуацию после просмотра видео Елена З.

После выхода в свет фильма последовала реакция бугурусланской власти. Как сообщает на своей странице в соцсети мэрия, рабочую неделю глава города Дмитрий Дьяченко начал с выездного совещания с социальными службами Бугуруслана. Чиновники посетили героинь фильма, привезли продукты. Сейчас детально изучают историю матери и дочери, чтобы постараться решить их жизненные проблемы.

Комната в бараке Цитаата из видео на YouTube

«За неуплату в квартире отключены газ и электричество, обе женщины нигде не работают, в центре занятости населения на учете не состоят, не имеют средств к существованию, и это очень печально! В Центре социальной защиты семья стоит на учете, им неоднократно предлагали услуги и помогали с продуктами. Сегодня, как и несколько раз до этого, предложили семье переехать в центр социальной адаптации «Забота и уход», но они отказались от данного предложения», — заявили в администрации.

«Жизнь людей ломает по-всякому: кто-то спивается, кто-то наркоманит, кто-то просто опускает руки, привыкает к такой жизни, и всех можно вытащить, но если человек желает очень сильно», — отметила в своем комментарии Валентина М.

По официальным данным, многоквартирный дом, в котором проживает семья, признан аварийным в 2016 году. Расселение в рамках очередности и сроков реализации федеральной программы, запланировано на период 2022—2023 года.