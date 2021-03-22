Джакарта, , 12:22 — REGNUM В министерстве иностранных дел Индонезии заявили, что соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве с Южной Кореей открывает новые возможности для сотрудничества, сообщает Antara.

«Индонезия и Южная Корея находятся на правильном пути к лучшему сотрудничеству и устойчивому росту», — отметили в МИД Индонезии.

Ожидается, что Индонезия станет региональным центром электроники для рынков Азии и Ближнего Востока.

Индонезия и Южная Корея могут воспользоваться множеством возможностей, включая освоение новых рынков с участием малых и средних предприятий.

По данным источника, 20% процентов экспорта Индонезии в Южную Корею по-прежнему составляют сырьевые товары.

Как сообщало ИА REGNUM, в министерстве иностранных дел Индонезии заявили, что до сих пор не поступало сообщений о каких-либо гражданах Индонезии, пострадавших в результате землетрясения, которое произошло в Японии 20 марта.

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