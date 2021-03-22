Ташкент, , 12:21 — REGNUM По состоянию на 1 марта 2021 года официальные резервные активы Узбекистана составили $33, 265 млрд, что на 4,9% меньше, чем в начале года. Об этом сообщили в Центральном банке республики.

Объем резервов в иностранной валюте с начала года уменьшился на 8,8%, до $13,15 млрд. Резервы в виде золота уменьшились на 2,4%, до $19,73 млрд. Размер активов в виде специальных прав заимствования составил $383 млн.

Отметим, золотовалютные резервы Узбекистана уменьшаются второй месяц подряд. По состоянию на 1 января 2021 года их объем составлял $34,9 млрд, что на 6% больше, чем месяцем ранее.

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