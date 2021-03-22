Чебоксары, , 12:21 — REGNUM В Красноармейском районе Чувашии вынесен приговор 22-летней девушке, которая бросила своего шестимесячного сына в закрытом доме. Ей назначены обязательные работы, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

Перед судом предстала 22-летняя жительница Чебоксарского района. Следствием и судом установлено, что она оставила дома у брата в Красноармейском районе своего сына и выехала за пределы района. В надзорном ведомстве считают, что она уехала для «праздного времяпровождения со знакомыми».

«При этом она достоверно знала, что более шести часов (до прихода брата) шестимесячный ребёнок будет находиться дома один в закрытом помещении. Сама девушка приехала к ребенку через несколько дней», — говорится в сообщении.

Обвинение было предъявлено по признакам преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»). В прокуратуре отмечают, что девушка признала вину.

Суд вынес обвинительный приговор, назначив 300 часов обязательных работ. Решение суда не вступило в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее трагедия едва не произошла в Москве. По предварительной информации, 11 февраля 2021 года 33-летняя жительница Чувашии привезла троих детей в лесополосу на территории Новой Москвы, где раздела их догола и оставила умирать от холода. Их удалось спасти.

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