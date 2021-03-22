Варшава, , 12:20 — REGNUM Вечером 21 марта в Кракове умер известный польский прозаик, представитель поколения «новой волны» Адам Загаевский. Ему было 75 лет. Об этом написал президент Польши Анджей Дуда на своей странице в соцсети Twitter.

«Сегодня умер профессор Адам Загаевский — поэт, эссеист, прозаик, представитель поколения «новой волны». Член ПЕН-клуба и Польской академии знаний. Печальная новость и большая потеря для польской литературы», — говорится в сообщении президента.

Писатель родился в 1945 году в польской семье во Львове. Изучал психологию и философию в Ягеллонском университете Польши. В 70-е годы он примкнул к поэтическому движению «новой волны». За время творческой активности опубликовал несколько сборников стихов: «Сообщение» (1972), «Ехать во Львов» (1985), «Возвращение» (2003) и «Асимметрия» (2014).

Написал прозаические романы «Тепло, холодно» (1975), «Абсолютный слух» (1979) и эссе «Непредставленный мир» с Юлианом Корнхаузером (1974), «Солидарность и одиночество» (1986), «Поэзия для начинающих» (2017).

Он был лауреатом премии Фонда им. Костельских (1975), Нейштадтской литературной премии в области литературы (2004) и премии принцессы Астурийской (2017). Был членом Союза польских литераторов, польского ПЕН-клуба и Польской академии знаний.