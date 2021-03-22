Москва, , 12:23 — REGNUM За февраль 2021 года жители России потратили на приобретение новых автомобилей сегмента SUV (кроссовера и внедорожники) 126,6 млрд рублей. Об этом сообщает «Автостат Инфо».

При этом в январе — феврале текущего года автолюбители России приобрели кроссоверы и внедорожники на сумму в 236,2 млрд рублей.

В прошлом месяце дилеры в России продали 3409 единиц Toyota RAV4 на общую сумму почти 8 млрд рублей. Также было продано 5866 кроссоверов Hyundai Creta на сумму 7,4 млрд рублей и 2402 авто Volkswagen Tiguan на сумму свыше 5 млрд рублей.

Кроме того, за отчетный период российские дилеры продали 616 экземпляров Mercedes GLE-Класса на 4,2 млрд рублей, 2089 единиц KIA Sportage на 4 млрд рублей, 1853 Mazda CX-5 на 4 млрд рублей, 350 Mercedes GLS-Класса на 3,8 млрд рублей, 535 BMW X6 на 3,6 млрд рублей, а также 1579 моделей Skoda Kodiaq на сумму 3,3 млрд рублей и 1038 экземпляров Toyota Land Cruiser на сумму 3,3 млрд рублей.

Ранее стало известно, что в России в феврале 2021 года на 43% выросли продажи электрокаров с пробегом по сравнению с февралем 2020 года.

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