Москва, , 12:19 — REGNUM Российские компании получат поддержку за приём на работу безработных, сообщил 22 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с заместителями.

Он напомнил о задаче, которую поставил президент России Владимир Путин, — восстановить к концу 2021 года занятость к уровню, который был до начала распространения коронавируса.

«Для этого мы внедряем новый инструмент стимулирования найма. Компании и индивидуальные предприниматели смогут получить субсидию от государства, если трудоустроят неработающих граждан, которые на 1 января этого года состояли на учёте в центрах занятости как безработные», — сказал глава правительства.

Мишустин уточнил, что предприятия получат на каждого нового сотрудника по три минимальных размера оплаты труда (МРОТ) — по 12 792 рубля.

Глава правительства пояснил, что правительство разработало и утвердило правила такой поддержки. Средства будут предоставлены в три этапа — после первого месяца работы сотрудника, после трёх, и по завершении первого полугодия. Средства на эти меры в бюджете уже предусмотрены — более 12 млрд рублей.