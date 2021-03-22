Москва, , 12:49 — REGNUM Певица Лолита Милявская стала ведущей нового телепроекта под названием «ДНК-шоу». Премьера состоялась 21 марта на канале «Пятница» и видео-сервисе Premier.

Задумка проекта заключается в том, чтобы раскрыть все тайны знаменитостей с биологической точки зрения, даже те, о которых звёзды сами не догадываются. Первым гостем шоу и первым, кто сдал ДНК-тест для передачи Лолиты, стала актриса Марина Федункив.

ИА REGNUM напоминает, что Лолита Милявская — советская, украинская и российская эстрадная певица, актриса, телеведущая и режиссёр. Артистка стала лауреатом национальной телевизионной премии «ТЭФИ» в номинации «Ведущий ток-шоу» в 2007 году.

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