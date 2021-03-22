Красноярск, 22 марта 2021, 12:17 — REGNUM Очередная партия вакцины от коронавирусной инфекции — 5700 доз — поступила в Красноярский край. Об этом ИА REGNUM сообщили 22 марта в краевом министерстве здравоохранения.
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Поступившую вакцину распределили между больницами Красноярска и районов. До конца недели ожидается поступление ещё 15 тысяч доз.
По словам главы регионального минздрава Бориса Немика, в крае фиксируется высокий спрос на вакцинацию. Поступают как личные заявки на прививку, так и заявки от целых коллективов. Немик заверил, что вся поступающая в край вакцина оперативно распределяется по больницам региона.
Отметим, всего с начала прививочной кампании Красноярский край получил 115 тысяч доз препарата.
Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 22 марта в регионе выявлено 65 656 носителей коронавируса, выздоровели 60 774 человека.
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