Могилёв, Белоруссия, , 12:18 — REGNUM Элементы совместного десантирования из самолета ИЛ-76 отработали военнослужащие России и Белоруссии в ходе батальонных тактических учений, которые проводятся на белорусской территории. Об этом 22 марта сообщает пресс-служба минобороны Белоруссии в своем Telegram-канале.

«Голубые береты совершили погрузку на борт на аэродроме Мачулищи и десантировались на Осиповичском полигоне (Могилевская область). Всего десантировалось 120 военнослужащих», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что совместные российско-белорусские батальонные тактические учения продлятся до 27 марта. При этом известно, что в них задействован личный состав 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады Сил специальных операций Белоруссии, а также около 100 военнослужащих 234-го десантно-штурмового полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ России.

Как передавало ИА REGNUM, 20 марта пресс-секретарь министерства внутренних дел Белоруссии Ольга Чемоданова сообщила, что тридцатилетнего жителя Минска задержали за оскорбление милиционеров в одном из оппозиционных Telegram-каналов.