Курган, , 12:16 — REGNUM В Курганской области за сутки лабораторно подтверждено 45 новых случая заражения коронавирусом. Из них 24 зарегистрировано в Кургане, сообщает 22 марта региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений составил в Зауралье 46 случаев.

Всего с начала пандемии в регионе, по данным штаба, на 22 марта выявлено 18 885 случаев заражения коронавирусом. По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в регионе вылечились 17 066 человек, скончались 342 пациента с COVID-19.