Варшава, , 12:16 — REGNUM Представители социологического центра United Survey провели в Польше исследование общественного мнения на предмет, стоит ли в республике закрывать храмы по время Пасхи, чтобы предотвратить заражения их посетителей коронавирусом. Результаты опубликованы в еженедельнике Wprost.

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Оказалось, что большинство опрошенных — с небольшим перевесом — выступили за ограничительные меры на деятельность храмов во время Пасхи. Таких респондентов оказалось 50,3%.

За то, чтобы храмы работали в обычном режиме и принимали на Пасху посетителей, высказались 45,2%. У остальных опрошенных по этому поводу не было определенного мнения.

Опрос был проведен 18−19 марта текущего года. В нем приняли участие 1 100 взрослых жителей разных регионов Польши.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-глава МИД Польши, политик из партии «Гражданская платформа» Гжегож Схетына назвал храмы «рассадниками COVID-19» и призвали их закрыть во время Пасхи.