Магас, , 12:16 — REGNUM В Ингушетии произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля ВАЗ-21 115. В результате происшествия пострадал водитель легковушки, пассажиры автобуса от госпитализации отказались, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Автоавария произошла 21 марта около 16:00 на федеральной трассе «Кавказ». В районе села Барсуки Назрановского района столкнулись два автотранспортных средства. В момент аварии в автобусе, следовавшем из Хасавюрта во Владикавказ, находились 16 человек, в том числе четверо детей.

Раненного в результате ДТП водителя ВАЗ-21 115 доставили в республиканскую больницу с травмами различной степени тяжести. В настоящее время причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.