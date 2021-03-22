Москва, , 12:14 — REGNUM Границы Черногории открыты для всех туристов из России с отрицательным ПЦР-тестом на COVID-19, сертификатом о вакцинации или справкой о наличии антител. Такие условия назвала госсекретарь по туризму Минэкономразвития Черногории Ивана Джурович, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Однако, по её словам, вакцинированным от коронавируса туристам повезет больше. Им не придется сдавать еще ПЦР-тест на коронавирус по прибытии в страну. При этом Джукович считает, что в сезоне-2021 в отелях Черногории не будет повышения цен.

В Черногории до начала туристического сезона, который стартует в июне, планируется вакцинировать 70−75% населения, в том числи и с помощью российской вакцины «Спутник V».

Как сообщает ИА REGNUM, авиасообщение России с Черногорией приостановлено с марта 2020 года. Возобновить авиасообщение между двух стран планируется через 1,5 месяца.

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