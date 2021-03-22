Симферополь, , 12:13 — REGNUM В Крыму стабилизировалась ситуация с графиками подачи воды населению, заявил глава региона Сергей Аксенов.

«С учетом того, что у нас ситуация по графикам более-менее стабилизируется, мы в следующий понедельник (29 марта) штаб в таком формате не проводим», — сказал он на заседании оперативного штаба.

Вместе с тем он поручил определить ответственных для проведения еженедельного короткого брифинга по ситуации с водоснабжением в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы правительства РФ Марат Хуснуллин в ходе совещания у президента России Владимира Путина заявил, что для улучшения водоснабжения Крыма запланировано бурение скважин на дне Азовского моря.

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