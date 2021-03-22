Москва, , 12:19 — REGNUM Употребление продуктов с высоким содержанием бета-каротина и жевательной резинки идёт на пользу глазам. Об этом врач-диетолог Анна Белоусова рассказала телеканалу «Звезда».

Первыми в списке полезных для глаз продуктов значатся ягоды черники и голубики. Они содержат вещества, стимулирующие микроциркуляцию крови и питание глазного нерва. К варенью из ягод это не относится, в нём «ничего интересного» для глаз не остаётся.

Жевательная резинка улучшает кровообращение и подпитку для глаз, пояснила диетолог.

Также следует есть больше моркови, в сыром или приготовленном виде. Она улучшает «сумеречное» зрение. Много бета-каротина содержат зелёные листовые овощи, например, лук, петрушка и укроп.

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