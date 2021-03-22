Турин, Италия, , 12:10 — REGNUM Туринский «Ювентус» не планирует отпускать нападающего Криштиану Роналду в другой клуб. Об этом 22 марта заявил спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи

«Мы решили сохранить Роналду. Он лучший игрок в мире, и мы крепко держимся за него», — цитирует Паратичи Goal.com.

Он отметил, что у «Ювентуса» есть проект, воплощение которого началось в прошлом сезоне, и в клубе намерен продолжить работу над совершенствованием команды.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» может отпустить Роналду бесплатно. Это связано с его высокой зарплатой.

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