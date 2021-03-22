Салехард, , 12:10 — REGNUM На Ямале за сутки выявлено 24 новых случаев заражения коронавирусом. Из них пять случаев зарегистрирован среди вахтовых рабочих из других регионов, сообщает 22 марта региональный оперативный штаб.

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Днём ранее в регионе зафиксировали суточный прирост заражений в 25 случаев.

Всего с начала пандемии на Ямале выявлен на 22 марта 37 775 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 36 257 человек, 405 пациентов с COVID-19 скончались.