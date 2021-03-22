Село Новая Усмань, Воронежская область, , 12:09 — REGNUM В Воронежской области двое неравнодушных пятиклассников помогли мужчине, который в состоянии опьянения выпал с высоты третьего этажа. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации Новоусманского района 22 марта.

Инцидент произошёл 11 марта на улице Ростовской в селе Новая Усмань. 32-летний мужчина, находившийся в состоянии опьянения, случайно выпал из окна с третьего этажа. Он начал звать на помощь, просить вызвать скорую, однако никто из прохожих этого не сделал.

Помогли пострадавшему двое пятиклассников — Артемий и Глеб. Которые в этот момент возвращались из школы, не смогли пройти мимо. Они позвонили в скорую, а один из них позвонил ещё и своему отцу, чтобы он продублировал вызов медикам. До приезда врачей школьники поддерживали пострадавшего мужчину, чтобы тот не потерял сознание. Сейчас жизни мужчины ничего не угрожает.

В администрации района отметили, что неравнодушные школьники успевают хорошо учиться, заниматься футболом и организовывать мероприятия в своём классе.