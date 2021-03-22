Таллин, , 12:09 — REGNUM После окончания срока ограничений, введенных правительством Эстонии в связи с эпидемией коронавируса, можно будет открыть уличные террасы при местных кафе и ресторанах. Об этом заявил председатель правления Союза отелей и ресторанов Эстонии Айн Кяпп в интервью гостелерадио ERRа, отметив, что такое решение станет спасением для заведений общественного питания страны.

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Свежий воздух и социальное дистанцирование клиентов и сотрудников заведений помогут сдержать распространение вируса, убежден Кяпп.

«Думаю, что когда потеплеет, это было бы очень разумным решением до того, как мы сможем по-настоящему открыть рестораны и кафе», — сказал Кяпп.

Он добавил, что если клиент сам приходит в ресторан купить что-то с собой, он сядет на террасе и съест свою булочку или салат, то нет большой разницы, получит ли он это через окно или же на террасу пустят официанта. Кяпп сослался на опыт других европейских стран, где такая практика применяется, и она признана удачной.

Согласно введенным правительством Эстонии ограничениям, кафе и рестораны закрыты для приема клиентов как минимум до 11 апреля.