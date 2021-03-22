Ярославль, 22 марта 2021, 12:08 — REGNUM 22 марта в Ярославскую область с рабочим визитом прибыл министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко. Об этом сообщает телеканал «Первый Ярославский».
Министра посетит лабораторный комплекс по контролю качества лекарств, построенный по поручению президента. Всего таких комплексов в стране 13, ярославский самый крупный из них.
Ожидается что Михаил Мурашко посетит пункты вакцинации и госпиталь ветеранов войны, в котором в регионе лечат больных COVID-19. Помимо этого, министр наградит врачей, которые работают с заражёнными коронавирусом.
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