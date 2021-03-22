Ярославль, , 12:08 — REGNUM 22 марта в Ярославскую область с рабочим визитом прибыл министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко. Об этом сообщает телеканал «Первый Ярославский».

Михаил Мурашко Минздрав России

Министра посетит лабораторный комплекс по контролю качества лекарств, построенный по поручению президента. Всего таких комплексов в стране 13, ярославский самый крупный из них.

Ожидается что Михаил Мурашко посетит пункты вакцинации и госпиталь ветеранов войны, в котором в регионе лечат больных COVID-19. Помимо этого, министр наградит врачей, которые работают с заражёнными коронавирусом.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ярославской области вакцина от коронавируса не заканчивается