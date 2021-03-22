Ярославль, 22 марта, 2021, 12:08 — ИА Регнум. 22 марта в Ярославскую область с рабочим визитом прибыл министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко. Об этом сообщает телеканал «Первый Ярославский».

Минздрав России Михаил Мурашко

Министр посетит лабораторный комплекс по контролю качества лекарств, построенный по поручению президента. Всего таких комплексов в стране 13, ярославский самый крупный из них.

Ожидается что Михаил Мурашко посетит пункты вакцинации и госпиталь ветеранов войны, в котором в регионе лечат больных COVID-19. Помимо этого, министр наградит врачей, которые работают с заражёнными коронавирусом.