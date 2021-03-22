Ставрополь, , 12:05 — REGNUM В Северо-Кавказском федеральном округе самые высокие заработные платы у сотрудников на госслужбе. Согласно рейтингу самых высоких зарплат в субъектах РФ, опубликованному РИА Новости, больше всего в регионах Северного Кавказа получают чиновники Чечни, чья зарплата составляет в среднем 46 тыс. рублей.

Республика заняла 66 место в общероссийском рейтинге субъектов РФ по уровню зарплат. В Северной Осетии, как и в других регионах СКФО, отраслью с наивысшей зарплатой по итогам 2020 года также оказалась госслужба, средняя зарплата в которой составила 44 тыс. рублей — 73-место в России. Дагестан и Кабардино-Балкария заняли 76 и 77 место соответственно с зарплатой на госслужбе в размере 43 тыс. рублей, Ингушетия — 78 место с зарплатой 42 тыс. рублей.

Замыкает список субъектов Северного Кавказа с зарплатой в размере 41 тыс. рублей Карачаево-Черкесия (81 место). В республике в среднем столько получают на госслужбе, и это также является наибольшим зарплатным отраслевым показателем в субъекте.

Единственным регионом СКФО, где есть отрасль, в которой сотрудники получают больше, чем госслужащие, оказался Ставропольский край. Так, наибольшую зарплату в субъекте платят работникам транспортной сферы. В среднем они получают 42 тыс. рублей. В рейтинге регионов РФ Ставрополье занимает 79 место.