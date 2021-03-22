Москва, , 12:03 — REGNUM Главный тренер московского «Торпедо» Сергей Игнашевич покинул свой пост. Об этом 22 марта сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Игнашевич попрощался с командой и поблагодарил игроков, тренеров и персонал клуба за совместную работу.

Напомним, летом 2019 года Игнашевич возглавил «Торпедо». Его контракт был рассчитан до 2023 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, фанаты «Торпедо» обратились к руководству клуба с призывом уволить Игнашевича, с которым они связывали неудачные выступления команды.

В настоящее время «Торпедо» занимает шестое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги (ФНЛ). На счету команды 54 очка в 31 матче.

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