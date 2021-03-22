Таллин, , 12:03 — REGNUM Премьер-министр Эстонии, председатель Реформисткой партии Кая Каллас будет отсутствовать на работе по состоянию здоровья до 25 марта. Об этом сообщила пресс-служба правительства страны, отметив, что временно обязанности главы кабинета министров продолжит исполнять министр госуправления, член Центристской партии Яак Ааб.

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Кая Каллас, у которой был обнаружен положительный результат на коронавирус, 17 марта покинула свой пост из-за болезни. Она продолжает выполнять другие повседневные задачи, не требующие личного присутствия или официальных действий.

Сама Каллас сообщила, что у нее в связи с болезнью осложнений нет.

«Знаю, что многие эстоноземельцы берут с меня пример в отношении к здоровью. Нужно долечиться до конца. Хотя и хочу как можно быстрее вернуться к работе, ответственно это делать только когда стану здоровой», — отметила Каллас.

Кая Каллас возглавляет правительство Эстонии с января 2021 года.