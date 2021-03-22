Брюссель, , 12:02 — REGNUM Глава МИД ФРГ Хайко Маас и председатель ПАСЕ Рик Дамс поддержали позицию генерального секретаря Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич по поводу выхода Турции из конвенции, якобы защищающей женщин. Соответствующее заявление было опубликовано 21 марта пресс-службой Совета Европы.

О своем решении выйти из Стамбульской конвенции турецкие власти заявили 20 марта, после того как соответствующий указ был подписан президентом республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. В свою очередь, вице-президент республики Фуат Октай подчеркнул, что Анкара продолжит борьбу за защиту прав женщин.

Официальные лица ЕС напомнили, что Турция была первым государством-членом, ратифицировавшим в 2012 году Конвенцию Совета Европы о предотвращении и пресечении насилия в отношении женщин и насилия в семье, открытую для подписания в Стамбуле во время турецкого председательства в Организации 10 лет назад.

«Поэтому мы глубоко сожалеем о решении президента Турции выйти из этой Конвенции, получившем широкую поддержку в стране, без каких-либо парламентских дебатов», — отметили Маас и Дамс.

«Мы напоминаем, что цель Конвенции — предотвратить насилие в отношении женщин, защитить жертв и привлечь виновных к ответственности. Она защищает основное право женщин на жизнь без насилия», — добавили они.

По словам Мааса и Дамса, выход из Конвенции лишит Турцию и турецких женщин жизненно важного инструмента противодействия насилию.

«Поэтому мы призываем турецкие власти не ослаблять международную систему защиты женщин от насилия, установленную Стамбульской конвенцией», — заключили они.

Напомним, ряд российских общественных деятелей обратили внимание на небезусловный характер Стамбульской конвенции. По их словам, цель обеспечения безопасности женщины, прописанная в документе, используется исключительно для разрушения основополагающих институтов общества, таких как семья, детство и материнство.

Более того, многие наблюдатели отмечают, что в странах, которые ратифицировали конвенцию, не удалось добиться поставленных ею целей. Например, в Испании, принявшей конвенцию в 2003 году, за прошедшие годы в плане числа убийств женщин наблюдались как периоды роста, так и периоды падения.

Выйти из конвенции призвали и в Польше. Так, польский политик Ярослав Сахайко, представляющий движение «Кукиз-15», в данным им в конце декабря прошлого интервью для Polskie Radio 24 призвал руководству Польши в 2021 году выйти из Стамбульской конвенции. По его мнению, конвенция написана в том же ключе и с теми же хитростями, что и иные документы, принятые Евросоюзом или Советом Европы.