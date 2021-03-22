Ульяновск, , 12:02 — REGNUM В Ульяновской области за сутки 101 пациент вылечились от COVID-19, новых летальных исходов нет. Это следует из обновлённых данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По данным на 22 марта, в Ульяновской области всего официально подтверждено 49 923 случая заражения SARS-CoV-2, в том числе за последние сутки — 102.

Выздоровел 46 531 пациент, что составляет 93,2% от общего числа лабораторно выявленных случаев заражения коронавирусом. Из них за последние сутки вылечился 101 человек. В настоящее время в Ульяновской области диагноз COVID-19 поставлен 2470 пациентам.

Новых летальных исходов в регионе нет. Всего с начала пандемии скончались 922 пациента с коронавирусом.

В министерстве здравоохранения Ульяновской области отмечают, что жители будут получать смс-сообщения с результатами лабораторных исследований на COVID-19.