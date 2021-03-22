Ереван, , 12:08 — REGNUM После того, как новым начальником генерального штаба вооружённых сил Армении был назначен Артак Давтян, армия республики будет сохранять нейтралитет в политических вопросах. Об этом 22 марта сообщается в заявлении Давтяна, которое распространила его пресс-служба.

В сообщении отмечается, что ситуация после заявления руководства ВС страны с требованием отставки армянского премьер-министра Никола Пашиняна, по мнению Давтяна, разрешилась, а существующие разногласия были перенесены в правовое поле.

«Вооруженные силы Армении, которые, согласно конституционному статусу, действуют под контролем правительства, а также находятся под гражданским контролем, будут сохранять нейтралитет в политических вопросах, руководствуясь исключительно обязательством по обеспечению обороны, безопасности, территориальной целостности и неприкосновенности границ», — говорится в заявлении Давтяна.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее армянский министр юстиции Рустам Бадасян рассказал, что правительство республики рассматривает возможность изменения Избирательного кодекса Армении до проведения внеочередных парламентских выборов в стране, намеченных на 20 июня.