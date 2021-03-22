Берлин, 22 марта 2021, 12:07 — REGNUM В сети обнародованы снимки с испытаний Mercedes-Benz с новым кузовом C-class. Изображения размещены на сайте Carscoops.
Неизвестно, где были сделаны фотографии новой модели, однако на одном из снимков есть табличка на немецком языке, что указывает на то, что тесты могли проходить где-то в Германии.
Седан Mercedes-Benz в кузове нового C-class получил увеличенный дорожный просвет и колею. Отмечается, что модель получит систему полного привода.
Возможно, что замеченный автомобиль станет прототипом нового кроссовера Mercedes-Benz. Это уже не первый случай, когда немецкая компания тестирует, например, трансмиссию, которая будет использоваться в абсолютно другой модели. То есть не на той, на которой тестируется данная деталь.
Ранее компания Mercedes-Benz зарегистрировала товарный знак «E 73» для новой топовой модификации E-Class.
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