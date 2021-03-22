Берлин, 22 марта, 2021, 12:07 — ИА Регнум. В сети обнародованы снимки с испытаний Mercedes-Benz с новым кузовом C-class. Изображения размещены на сайте Carscoops.

Carscoops Новый Mercedes-Benz C-class

Неизвестно, где были сделаны фотографии новой модели, однако на одном из снимков есть табличка на немецком языке, что указывает на то, что тесты могли проходить где-то в Германии.

Седан Mercedes-Benz в кузове нового C-class получил увеличенный дорожный просвет и колею. Отмечается, что модель получит систему полного привода.

Возможно, что замеченный автомобиль станет прототипом нового кроссовера Mercedes-Benz. Это уже не первый случай, когда немецкая компания тестирует, например, трансмиссию, которая будет использоваться в абсолютно другой модели. То есть не на той, на которой тестируется данная деталь.

Ранее компания Mercedes-Benz зарегистрировала товарный знак «E 73» для новой топовой модификации E-Class.

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