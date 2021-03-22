Симферополь, , 12:01 — REGNUM В Крыму суд вынес приговор по громкому уголовному делу об отравлении инсектицидами троих детей и их матери, сообщили 22 марта в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю. Виновными в смерти двоих детей в результате отравления признаны индивидуальный предприниматель из Симферополя и его знакомый.

В ноябре 2020 года жительница Железнодорожного района Симферополя вызвала скорую медицинскую помощь в связи с внезапным и резким ухудшением состояния здоровья её троих детей. К моменту прибытия медиков десятимесячный мальчик скончался, его восьмилетнюю сестру и пятилетнего брата, а также их мать госпитализировали. Девочку спасти не смогли.

Следствие рассматривало различные версии случившегося, в качестве приоритетной была выделена версия об отравлении веществом неясной этиологии. Благодаря работе следователей и экспертов установлено, что индивидуальный предприниматель арендовал нежилое помещение на первом этаже дома по улице Ларионова. При этом ему было известно, что помещение расположено в пятиэтажном доме с жилыми квартирами, перекрытия между ними не являются герметичными, сообщаются вентиляционными отверстиями. С целью истребления насекомых предприниматель решил провести дезинфекцию помещения, купив для этого специальный препарат. Его знакомый разложил этот препарат по помещению, после чего запер вход в него.

«В период с 22 по 24 ноября 2019 года произошло взаимодействие препарата с воздухом, выделился ядовитый газ фосфин, который проник через полости в квартиру, расположенную на втором этаже дома. В результате воздействия ядовитого газа отравление получили находящиеся на тот момент в квартире женщина и трое из ее детей, двое из которых скончались», — уточнили в СК.

Оба фигуранта дела признаны судом виновными в нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем по неосторожности отравление и смерть людей. Предпринимателю назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы, его знакомому — в виде 2,5 лет лишения свободы, оба будут отбывать наказание в колонии-поселении.