Курск, , 12:01 — REGNUM Новым представителем Курской области в Совете Федерации РФ станет Григорий Рапота. Как сообщает ИА REGNUM, нового сенатора на оперативном совещании 22 марта представил губернатор Роман Старовойт.

Григорий Рапота родился в 1944 году в Москве. С 1966 по 1990 год он работал в Первом главном управлении КГБ, с 1998 года занимал пост заместителя секретаря Совета Безопасности России, затем — первого заместителя министра торговли. С ноября 2011 года был назначен на пост Государственного секретаря Союзного государства. 19 марта он покинул пост.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее сенатором от Курской области был бывший губернатор Александр Михайлов. Он возглавлял регион в течение 18 лет, а после отставки в 2018 году занял место в Совете Федерации. Александр Михайлов скоропостижно скончался от сердечного приступа 4 декабря 2020 года во время приёма граждан.

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