Киев, , 12:05 — REGNUM На площади Независимости в центре Киева началась акция протеста представителей малого и среднего бизнеса против ужесточения карантинных ограничений. Об этом сообщило 22 марта информационное агентство УНИАН.

По словам журналистов, в митинге принимают участие несколько сотен человек. Акция началась позже запланированного, поскольку её участники не смогли прибыть на место из-за проблем с транспортом.

Митингующие требуют от власти оставить упрощённую систему налогообложения, учета и отчетности, выступают против закрытия бизнеса на карантин и любого давления в целом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Житомирской области Украины жители села Грозино перекрыли трассу из-за того, что на ближайший мусорный полигон продолжают незаконно свозить мусор из Львова.

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