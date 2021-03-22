История вопроса

Навруз - праздник нового года по астрономическому солнечному календарю у иранских и тюркских народов. Происхождение этого праздника уходит своими корнями в дописьменную эпоху истории человечества. Продолжает повсеместно отмечаться и после исламских завоеваний, вплоть до настоящего времени. В современное время отмечается в дни, на которые приходится весеннее равноденствие. О том, как проходит празднование в различных регионах России и республик Средней Азии - в материалах сюжета.