Ташкент, 22 марта 2021, 11:59 — REGNUM Национальное агентство «Узбеккино» организует показ премьерных фильмов и встречу с известными кинематографистами в честь Навруза, сообщили 22 марта в телеграм-канале агентства.
Праздничные мероприятия в честь весеннего праздника пройду 23−27 марта. В рамках «недели кино» также состоится круглый стол «Новый Узбекистан и национальная кинематография: кинопроекты 2021 года, 30-летие независимости».
«Узбеккино» планирует показать премьеры фильмов «Мукимий», «Хайрат» («Сюрприз»), «Бастакор» («Композитор»). Кроме того, в эфире узбекистанских телеканалов покажут фильмы «Ибрат» и «Сумбул».
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