Уфа, , 12:04 — REGNUM Экобуфеты намерены организовать в школах Башкирии. Об этом 22 марта сообщил министр экономического развития региона Рустам Муратов на совещании по актуальным вопросам в сфере школьного питания в правительстве республики.

Муратов сообщил, что в 1934 школах Башкирии функционируют 392 буфета.

«Первый вице-премьер отметил, что предлагается рассмотреть возможность использования цветовой индикации по примеру маркировки пищевой продукции промышленного производства в зависимости от содержания в ней добавленного сахара, соли, насыщенных жирных кислот и так далее», — сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что добровольная маркировка «Светофор» была разработана Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Предполагается, что в этих экобуфетах приоритет будет отдаваться продукции местных товаропроизводителей.

Чиновники также рассматривают вопрос модернизации оборудования в школьных пищеблоках для повышения качества питания. В настоящее время износ такого оборудования составляет примерно 63%, поясняет пресс-служба республиканского правительства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии приостановили работу пищеблоков в трех школах республики.