Уфа, 22 марта 2021, 12:04 — REGNUM Экобуфеты намерены организовать в школах Башкирии. Об этом 22 марта сообщил министр экономического развития региона Рустам Муратов на совещании по актуальным вопросам в сфере школьного питания в правительстве республики.
Муратов сообщил, что в 1934 школах Башкирии функционируют 392 буфета.
Отмечается, что добровольная маркировка «Светофор» была разработана Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Предполагается, что в этих экобуфетах приоритет будет отдаваться продукции местных товаропроизводителей.
Чиновники также рассматривают вопрос модернизации оборудования в школьных пищеблоках для повышения качества питания. В настоящее время износ такого оборудования составляет примерно 63%, поясняет пресс-служба республиканского правительства.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии приостановили работу пищеблоков в трех школах республики.