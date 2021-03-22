Москва, , 11:59 — REGNUM Меморандум о развитии детско-юношеского футбола подписали московские футбольные клубы «Спартак», ЦСКА, «Локомотив» и «Динамо», а также «Краснодар». Об этом 22 марта сообщается на сайте «Спартака».

"Спартак», а также «Динамо», «Краснодар», «Локомотив» и ЦСКА подписали меморандум о сотрудничестве и взаимном уважении прав и интересов клубных футбольных академий и их воспитанников», — говорится в сообщении.

В клубе отметили важность системного подхода к работе с начинающими футболистами, а также необходимость формирования качественных условий для развития детского, юношеского и молодёжного футбола в России.

Отмечается, что одним из приоритетных направлений работы клубов является развитие молодых футболистов для их дальнейшего выступления за основные команды.

В рамках меморандума стороны договорились исключить несогласованные переходы молодых футболистов из одной клубной академии в другую, а также извещать друг друга о некорректных действиях третьих лиц в отношении таких переходов.