Рязань, , 12:07 — REGNUM В Рязанской области 22 марта подтверждены 58 случаев заражения коронавирусом — на два меньше, чем за предыдущие сутки. Противоэпидемические мероприятия продолжается в 29 образовательных учреждениях, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе.

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Темп прироста инфекции за сутки составил 0,2%. С начала пандемии COVID-19 подтвердился у 25 815 жителей Рязанской области. Выздоровели 23 867 человек. В связи с выявлением носителей коронавируса комплекс противоэпидемических мероприятий продолжается в семи 7 детских садах, 16 школах, двух ссузах и четырёх вузах.

В лечебных учреждениях находится 260 пациентов с COVID-19.