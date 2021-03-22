Брюссель, , 11:57 — REGNUM Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) направит в Россию экспертов для проверок клинических испытаний российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». Об этом заявил глава департамента угроз здоровью и стратегии вакцинации ЕМА Марко Кавалери.

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«(В отношении «Спутника V») идёт циклическая проверка, поэтому мы рассмотрим все данные, когда они будут собраны, чтобы быстрее авторизовать ее, — сказал он. — В апреле мы проведем инспекцию в России как в том, что касается производства, так и клинических исследований».

Он уточнил, что после этого в ЕМА попытаются понять, «к какому времени у нас будут все данные, необходимые для возможного одобрения этой вакцины в итоге».

Напомним, к применению на территории Евросоюза одобрены вакцины производства Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson&Johnson. Однако некоторые страны — члены ЕС разрешили использование на своей территории российской вакцины «Спутник V» в обход её одобрения ЕМА. В частности, так поступили Венгрия и Словакия.

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